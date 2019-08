Polizei Köln

POL-K: 190813-2-K/BAB Vier Familienmitglieder nach Überschlag schwerverletzt

Köln (ots)

Während der Unfallaufnahme: Audifahrer nutzt Rettungsgasse am Stau vorbei

Am Dienstagnachmittag (13. August) zog sich eine Familie (46 Vater, 38 Mutter, 18 Tochter, 11 Sohn) bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 in Höhe Frechen-Nord schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen war der 46-jährige Fordfahrer in Richtung Köln unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle auf einen Sattelzug auffuhr und sich überschlug. Während der Unfallaufnahme stoppten die Beamten einen Audifahrer (36), der durch die Rettungsgasse bis zur Unfallstelle vorgefahren war.

Gegen 16.15 Uhr soll nach Zeugenaussagen der Lastkraftfahrer (39) vor dem Zusammenstoß vom Fahrstreifen auf die mittlere Spur gewechselt haben. Der Ford schleuderte nach links gegen die Betonschrammwand, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Nach kurzzeitiger Vollsperrung leiteten die Autobahnpolizisten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Den 36-Mietwagenfahrer, der die Rettungsgasse genutzt hatte, erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (ph)

