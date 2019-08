Polizei Köln

POL-K: 190812-8-K Polizei sucht maskierten Einbrecher

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem Einbrecher, der in der Nacht auf Montag (12. August) gegen 4 Uhr mehrere hochwertige Brillen aus einem Optiker-Geschäft in der Innenstadt gestohlen haben soll. Der circa 1,80 Meter große, mit einer Sturmhaube maskierte Mann zerbrach die Glasfront des Optikers auf der Schildergasse und flüchtete mit der Beute auf einem orangenen Fahrrad. Laut Zeugenangaben soll der leicht hinkende Unbekannte mit einer schwarzen Hose und einer Leuchtweste bekleidet gewesen sein. Er trug eine schwarze Sporttasche bei sich und fuhr über die Antonsgasse in Richtung Neumarkt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

