Polizei Köln

POL-K: 190812-7-K Schwerste Gesichtsverletzungen nach Sturz mit E-Scooter

Köln (ots)

Am Samstagabend (11. August) hat sich ein E-Scooter-Fahrer (54) in Köln-Deutz bei einem Sturz schwere Gesichtsverletzungen zugezogen. Nach aktuellen Erkenntnissen war der Mann gegen 22 Uhr im Rheinpark mit dem Gesicht auf einen Treppenabsatz aufgeschlagen und hatte sich dabei einen offenen Nasenbeinbruch zugezogen. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell