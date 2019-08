Polizei Köln

POL-K: 190812-2-K Rollerfahrer schwer verletzt - Zeugensuche nach Unfallflucht

Köln (ots)

Nach ersten Erkenntnissen hat ein mutmaßlich dunkler Pkw Ford am Sonntagnachmittag (11. August) einem Rollerfahrer (55) in Köln-Höhenhaus die Vorfahrt genommen. Der 55-Jährige stürzte, als er bremste, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Rettungskräfte fuhren den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Gegenüber der Polizei gab der Kölner an, gegen 15 Uhr aus Richtung Schanzenstraße in den Kreisverkehr Neurather Ring / Cottbuser Straße gefahren zu sein. Ein aus Richtung Neurather Ring einfahrendes Auto habe ihm hier die Vorfahrt genommen. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, flüchtete der Autofahrer vom Unfallort.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

