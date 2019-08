Polizei Köln

POL-K: 190811-1-K Mutmaßlicher Dealer flüchtet in Straßenbahntunnel - Festnahme auf den Gleisen

Köln (ots)

Am Samstagnachmittag (10. August) ist ein mutmaßlicher Dealer (21) in Köln-Altstadt-Nord vor einer Polizeikontrolle in einen Straßenbahntunnel geflohen. Polizisten verfolgten den polizeibekannten Mann und nahmen ihn in der Nähe der Haltestelle Ebertplatz vorläufig fest. Aufgrund des Einsatzes im Gleisbett leitete ein aus Richtung Hansaring herannahender Bahnfahrer (25) eine Gefahrenbremsung ein. Der 25-Jährige erlitt einen Schock

Gegen 15 Uhr beabsichtigte ein Streifenteam eine Gruppe von fünf Männern auf dem Ebertplatz zu kontrollieren. Als die Polizisten sich näherten, rannte der 21-Jährige vom Treppenaufgang am Eigelstein quer über die Platzfläche zur unterirdisch gelegenen Straßenbahnhaltestellte. Das Streifenteam und vier weitere Beamte nahmen den Polizeibekannten nach kurzer Verfolgung auf den Schienen des Gleises 1 vorläufig fest.

An der ursprünglichen Kontrollstelle stellten die Polizisten etliche mit Marihuana gefüllte Tütchen sicher. (as)

