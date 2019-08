Polizei Köln

POL-K: 190809-6-K Fahrertausch während der Fahrt - Audi Q7 beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Donnerstag (8. August) hat die Polizei Köln im Stadtteil Mülheim nach einer Verfolgungsfahrt auf dem Clevischen Ring einen Audi Q7 (Fahrer: 32) beschlagnahmt. Der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeibekannte 32-Jährige soll Anhaltezeichen der Beamten ignoriert und während der Verfolgung mit einer Beifahrerin (31) die Plätze getauscht haben.

Gegen 14.30 Uhr fiel der 32-Jährige einem Streifenteam auf, als er vor einem Sportstudio in einen grauen Audi stieg und los fuhr. Die Beamten folgten dem SUV in Richtung Mülheimer Platz und schalteten "Stopp Polizei" ein. Der Mann wendete, hielt kurz an einer Bushaltestelle, ließ zwei Mitfahrerinnen (12, 31) einsteigen und gab mit noch offenstehenden Türen Gas.

Während der Verfolgung fuhr der Audi mit so starken Schlangenlinien über den Clevischen Ring, dass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen und ausweichen mussten, um Zusammenstöße zu verhindern. Als der SUV schließlich anhielt, saß der 32-Jährige auf dem Beifahrer-Sitz. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell