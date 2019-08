Polizei Köln

POL-K: 190809-4-K Mit Gullydeckel durch Schaufenster - Tatverdächtiger durch Videobeobachtung identifiziert

Köln (ots)

Dank der Videobeobachtungen auf den Kölner Ringen hat die Polizei am frühen Freitagmorgen (9. August) einen Einbrecher (29) identifiziert und vorläufig festgenommen.

Der 29-Jährige hatte gegen 4 Uhr unter den Augen der Beobachter auf der Leitstelle zunächst Steine vom Gehweg des Hohenzollernrings gesammelt und dann einen Gullydeckel ausgehoben. Mit diesem und den gesammelten Steinen warf er eine Schaufensterscheibe auf der Ehrenstraße ein und füllte Beute aus der Auslage in seinen mitgebrachten Müllsack. Von dem Lärm geweckte Anwohner beobachteten den jungen Mann, wie er mit seiner Beute auf ein Fahrrad gestiegen und in Richtung Neumarkt gefahren war. Ein Streifenteam nahm ihn noch in Tatortnähe vorläufig fest. (as)

