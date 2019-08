Polizei Köln

POL-K: 190809-3-K 87-jähriger Rentner bei Raubüberfall verletzt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen Senior (87) in der Gernsheimer Straße in Köln-Ostheim am Donnerstag (8. August) sucht die Polizei Köln dringend nach Zeugen. Der Rentner hatte gegen 12 Uhr nach seinen Einkäufen im Penny-Markt an der Rösrather Straße 64 gerade seinen Rollator in den Hausflur geschoben, als hinter ihm ein Mann auftauchte, ihn in ein Gespräch verwickelte und den 87-Jährigen unvermittelt nach Wertgegenständen abtastete. Der Senior stürzte und verletzte sich an Hand und Knie.

Der Täter erbeutete das Portemonnaie des Kölners, rannte zunächst weg, brachte wenig später die leergeräumte Geldbörse zurück und flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Der Überfallene und ein Zeuge, der den Täter wegrennen sah, beschreiben den etwa 20-jährigen, etwa 1,75 Meter großen Räuber wie folgt:

- Etwas längere, schwarze Haare

- Leichter Bartwuchs

- Dunklerer Hauttyp

- Trug vermutlich ein blaues Cappy und ein Hemd

- Hatte eine schwarze "Eastpack"-Umhängetasche über der Schulter

Hinweise an das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter 0221 229-0 oder an die E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de (cr)

