Polizei Köln

POL-K: 190809-2-K/BAB Motorradfahrer gestürzt und von Bus erfasst - außer Lebensgefahr

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (8. August) ist ein Motorradfahrer (47) auf der Bundesautobahn 61 bei Swisttal aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und von einem Linienbus erfasst worden. Rettungskräfte brachten den 47-Jährigen mit schwersten Verletzungen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Zeugenaussagen soll der Motorradfahrer gegen 15 Uhr in der Kurve der Auffahrt Swisttal in Richtung Bliesheim gestürzt und über die Fahrbahn auf die Autobahn gerutscht sein, wo ihn ein Bus (Fahrer: 70) erfasste. Seine schwarze BMW schleuderte in die Betonschrammwand.

Für die Dauer der Spurensicherung durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln, sperrten die Beamten die BAB 61 in Richtung Bliesheim für zweieinhalb Stunden. Der Verkehr staute sich auf bis zu acht Kilometern. (as)

