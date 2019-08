Polizei Köln

POL-K: 190807-3-K Neun verletzte Radfahrer - Sieben stürzten ohne Fremdeinwirkung

Köln (ots)

Seit Dienstagmorgen (6. August) sind insgesamt neun Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen in Köln und Leverkusen verletzt worden. Sieben der neun Biker kamen ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Am schlimmsten traf es eine Frau (52), die gegen 19.15 Uhr auf dem Höninger Weg in Köln-Zollstock mit ihrem Reifen in Gleisen hängenblieb und auf den Hinterkopf stürzte.

Erste Ermittlungen zu zwei Verkehrsunfällen mit Beteiligung eines Autos und eines Pedelc-Fahrers:

Leverkusen-Schlebusch, Dienstag (6. August), gegen 15 Uhr

Eine Peugeot-Fahrerin (61) soll auf der Mülheimer Straße einem anderen Auto ausgewichen und dabei nach rechts auf den Radweg geraten sein. Dort stieß sie mit einer Radfahrerin (48) zusammen, die sich beim Sturz leichte Verletzungen zuzog.

Köln-Braunsfeld, Dienstag (6. August), gegen 16 Uhr

Ein Pedelec-Fahrer (42) soll auf der Aachener Straße kurz vor der Herbesthaler Straße einen Radfahrer (48) beim Überholen touchiert haben. Der 48-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell