Polizei Köln

POL-K: 190806-4-K/BAB Drei Verletzte bei Unfall auf der BAB 44

Köln (ots)

Am Montagmittag (5. August) sind eine Hyundai-Fahrerin (31) und ihre beiden Mitfahrerinnen (28,29) bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw (Fahrer: 38) zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet die 31-Jährige gegen 12.30 Uhr auf der Bundesautobahn 44 kurz hinter dem Autobahndreieck Jackerath aus ungeklärten Gründen quer vor den Sattelzug und wurde einige Meter von dem MAN geschoben. Als der Lastwagen bremste, schleuderte das Auto weiter nach links in die Schutzplanke. Rettungskräfte fuhren die 31-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des völlig zerstörten schwarzen I30 sperrten Autobahnpolizisten die A 44 in Richtung Mönchengladbach für rund eine Stunde. Der Verkehr staute sich auf etwa vier Kilometern. (js)

