Polizei Köln

POL-K: 190806-3-K Dieb will Fahrrad an Polizisten verkaufen - Festnahme

Köln (ots)

Am Montag (5. August) hat die Polizei im Stadtteil Ehrenfeld einen Fahrraddieb (26) festgenommen. Eine 22-Jährige hatte ihr kürzlich am Bahnhof Ehrenfeld gestohlenes Damenrad auf einer Internet-Auktionsplattform erkannt und die Polizei informiert. Bei einem Scheinkauf um 19.30 Uhr in der Nähe vom ursprünglichen Tatort gaben sich die vermeintlichen Interessenten als Polizisten zu erkennen - Festnahme. In seiner Vernehmung räumte der junge Mann einen weiteren Fahrraddiebstahl in der Südstadt ein und machte auch Angaben zu seinem Motiv: Er wollte mit dem Verkauf der Räder sein Studium finanzieren. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell