Polizei Köln

POL-K: 190806-1-K Zeugenaufruf: Blinder Mann am Barbarossaplatz niedergeschlagen und beraubt

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Überfall auf einen Blinden (56) am Barbarossaplatz in der Kölner Innenstadt geben können. In der Nacht zu Dienstag (6. August) schlugen gegen 1 Uhr zwei bislang unbekannte Täter dem 56-Jährigen an der KVB-Haltestelle mit der Faust ins Gesicht. Nachdem das Opfer zu Boden gegangen war, packte einer der Angreifer in die Hosentaschen des sehbehinderten Mannes und entwendeten sein Portemonnaie mit Bargeld.

Auf Grund der dunklen Stimmen schätzt das Opfer das Alter der Räuber auf 30 bis 40 Jahre. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatortbereich zwischen 1 und 1.20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das Duo geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 in Verbindung zu setzen. (cr)

