POL-K: 190805-4-K Lkw kollidiert beim Abbiegen mit Motorradfahrerin

Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Lkw in Köln-Müngersdorf ist eine Motorradfahrerin (57) am Montagmorgen (5. August) so schwer verletzt worden, dass sie nach ihrem Transport ins Krankenhaus unverzüglich operiert werden musste.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die 57-Jährige gegen 6.30 Uhr auf der Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Zentrum. An der Kreuzung zum Vogelsanger Weg fuhr sie rechts an dem Lkw vorbei. Dessen Fahrer (38) wollte nach eigenen Angaben rechts abbiegen. Nach Aussage der 57-Jährigen soll der Fahrer allerdings den linken Blinker gesetzt haben.

Die Motorradfahrerin blieb mit ihrer Maschine an der vorderen rechten Seite des Lkw hängen und stürzte. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Frau. (cr)

