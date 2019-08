POL-K: 190805-3-K Schwere Unfälle und Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern: Alarmierende Wochenendbilanz

Polizei Köln

Am vergangenen Wochenende (2.- 4. August) haben sich in Köln vier E-Scooter-Fahrer bei Stürzen zum Teil schwere Verletzungen zugezogen. Ein 24-Jähriger brach sich beim Aufprall auf den Asphalt den Kiefer. Ein 29-jähriger Tourist stürzte mit rund 1,4 Promille. Bei acht von 16 "Alkoholfahrten ohne Verkehrsunfall" zeigten die Vortests mehr als 1,1 Promille an. Polizisten leiteten Strafverfahren ein und beschlagnahmten Führerscheine. Selbst ein 15-Jähriger war am späten Sonntagabend mit rund 1,3 Promille auf einem E-Scooter unterwegs.

E-Scooter-Alkoholfahrten vom Wochenende (2.- 4. August):

1) Rund 1,3 Promille: 15-jähriger Junge auf der Aachener Straße im Stadtteil Lindenthal am Sonntag gegen 23 Uhr.

2) Rund 1,6 Promille: 27-Jähriger auf dem Hohenstaufenring in Neustadt-Süd am Sonntag gegen 8 Uhr.

3) Rund 1,6 Promille: 18-Jähriger auf dem Hohenzollernring in Neustadt-Nord am Sonntag gegen 7 Uhr.

4) Vortest abgelehnt: 27-jähriger Mann vor den Augen eines Streifenteams in starken Schlangenlinien über den Gottesweg in Sülz am Sonntag gegen 4.20 Uhr.

5) Drogenvortest positiv: Zwei junge Männer (21, 24) fielen Polizisten am Sonntag gegen 2.40 Uhr mit ihren E-Scootern auf der Opladener Straße in Höhe der Justinianstraße in Deutz auf.

6) Rund 1,4 Promille: 23-jährige Frau auf der Aachener Straße in Höhe des Hohenzollernrings in Neustadt-Süd am Sonntag um 2.20 Uhr.

7) Rund 1,3 Promille: 39-Jähriger auf "Unter Sachsenhausen" in Altstadt-Nord am Sonntag kurz nach 0 Uhr.

8) Rund 1,2 Promille: 30-Jähriger auf dem Rudolfplatz in Neustadt-Nord am Samstag gegen 21.45 Uhr.

9) Über 2 Promille: 31-jähirger Mann am Friesenplatz in Neustadt-Nord am Samstagmorgen gegen 7 Uhr.

10) Rund 0,6 Promille: 22-Jähriger auf dem Hohenzollernring in neustadt-Nord am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr.

11) Rund 1,2 Promille: 57-jähriger Mann auf dem Raderberggürtel in Marienburg am Samstagmorgen gegen 5 Uhr.

12) Rund 1,6 Promille: 21-Jähriger auf der Weißhausstraße in Sülz am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr.

13) Rund 1,2 Promille: 27-Jähriger auf der Bachemer Straße in Lindenthal Samstagnacht gegen 3 Uhr.

14) Rund 0,6 Promille: 26-jährige Frau auf der Wipperfürther Straße in Kalk am Samstag gegen 3 Uhr.

15) Vortest abgelehnt: 23-Jähriger mit sogenannten Ausfallerscheinungen auf der Kerpener Straße in Lindenthal am Samstag gegen 2 Uhr nachts.

16) Rund 1,2 Promille: 22-Jähriger in der Fußgängerzone Hohe Straße/ Schildergasse in Altstadt-Nord am Freitagmorgen gegen 6.20 Uhr.

Verkehrsunfälle mit E-Scootern nach ersten Ermittlungen:

Samstag, 3. August, 4.30 Uhr, Mülheim: Am frühen Samstagmorgen verlor ein junger Mann (24) auf dem Gehweg der Lassallestraße die Kontrolle über das Elektro-Mietfahrzeug: Kieferbruch.

Samstag, 3. August, 17.55 Uhr, Deutz: Ein 25-jähriger E-Scooter- Fahrer stürzte auf dem Ottoplatz und zog sich schwere Verletzungen zu: Krankenhaus.

Samstag, 3. August, 21.00 Uhr, Ehrenfeld: Ein 30-jähriger Autofahrer erfasste auf der Venloer-Straße eine auf dem Radweg fahrende E-Scooter-Fahrerin (33), als er gerade aus einer Hofzufahrt fuhr.

Sonntag, 4. August, 2.20 Uhr, Neustadt-Süd: Ein offenbar alkoholisierter 29-jähriger Tourist stürzte beim Überfahren einer Mittelinsel auf der Kreuzung Aachener Straße/ Hohenzollernring. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. (as)

