Polizei Köln

POL-K: 190804-3-K Autodieb aus der Luft geortet - Festnahme

Köln (ots)

Mit der Wärmebildkamera eines Polizeihubschraubers haben Polizisten in der Nacht zu Sonntag (4. August) im Kölner Stadtteil Porz-Wahnheide einen mutmaßlichen Autoaufbrecher in seinem Versteck aufgespürt und festgenommen. Der 49-Jährige soll gegen 2.20 Uhr mit zwei weiteren Männern versucht haben, einen auf der Heidestraße abgestellten Transporter aufzubrechen. Zeugen beobachteten das Trio und wählten die "110". Als eine Streife sich dem Ort des Geschehens näherte, flüchteten die Verdächtigen. An dem Transporter entdeckten Polizisten frische Aufbruchspuren. Während zwei Männern die Flucht gelang, scheiterte der Versuch des Dritten, sich hinter einer Mauer zwischen Grünabfällen zu verstecken, an der technischen Ausstattung des Hubschraubers. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell