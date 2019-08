Polizei Köln

POL-K: 190804-1-K Radfahrerin angefahren und schwerverletzt

Köln (ots)

Am Samstagmittag (3. August) ist eine Fahrradfahrerin (67) in Leverkusen-Opladen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen wurde sie gegen 11.30 Uhr von dem Nissan eines 70 Jahre alten Mannes erfasst, der sie auf dem Friesenweg in Fahrtrichtung Bonner Straße überholen wollte. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Frau in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell