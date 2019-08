Polizei Köln

POL-K: 190802-3-K Graffiti-Sprayer in flagranti ertappt

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei Köln in der Nacht zum Freitag (2. August) im Stadtteil Deutz zwei polizeibekannte Graffiti-Sprayer (25, 26) kurz nach der Tat ertappt. Das Duo soll zuvor in der Graf-Geßler-Straße die Fassade eines Mehrfamilienhauses besprüht haben. Polizisten stellten die beiden jungen Männer um kurz nach 3 Uhr in Tatortnähe und fanden bei ihnen Farbdosen.

Der Münchener und der Kölner müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. (no)

