Polizei Köln

POL-K: 190802-2-K Betrüger nutzen ImmobilienScout24 und Airbnb

Köln (ots)

Die Polizei Köln warnt nach der Identifizierung eines 25-jährigen Betrügers vor einer neuen Betrugsmasche. Über Airbnb angemietete Wohnungen werden auf ImmobilienScout24 als freie Mietwohnungen angeboten, um Mietkautionen von Wohnungssuchenden zu ergaunern. Für Wohnungsbesichtigungen sollen die Betrüger nach ersten Erkenntnissen auch Mittelsmänner einsetzen, die dafür einen kleinen Teil des Geldes erhalten. Die Polizei empfiehlt, Kautionen niemals vor einem Mietvertrag zu zahlen. Seriöse Vermieter verlangen keine Vorabzahlungen. Bei der Polizei Köln mehren sich inzwischen Anzeigen zu gleichgelagerten Fällen.

Am 25. Juli flog der Schwindel in Köln mit der Anzeige einer jungen Frau auf, die am 20. Juli eine Wohnung auf der Antwerpener Straße besichtigt hatte und nun eine Vorab-Kaution auf ein niederländisches Konto zahlen sollte. Da der "Vermieter" die Hinterlegung der Kaution auf einem Mietkautions-Sparbuch ablehnte und sie ihn nicht unter seiner angegebenen Telefonnummer erreichen konnte, stellte sie eigene Nachforschungen an. Dabei stellte sie fest, dass die Wohnung auch nach dem avisierten Mietverhältnis im Airbnb-Portal eingestellt war, vermutete einen Betrug und informierte die Polizei.

Am 30. Juli kam die Polizei mit dem Hinweis einer 55-Jahre alten Kölnerin in den Ermittlungen einen wichtigen Schritt voran. Die Frau hatte die Wohnung auf der Antwerpener Straße ebenfalls besichtigt und nun erkannt, dass der gleiche "Vermieter", der sich als Herr Ross ausgab, eine weitere Wohnung auf der Beethovenstraße auf ImmobilienScout24 anbot. Als Polizisten in Zivil dem Hinweis nachgingen und klingelten, öffnete der 25-Jährige. Die Überprüfung ergab, dass er den Namen Ross als Aliasnamen nutzte und die Wohnung selbst über Airbnb angemietet hatte. Noch während des Einsatzes in der Wohnung erschienen weitere Interessenten, mit denen der junge Mann Besichtigungstermine vereinbart hatte. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell