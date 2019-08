Polizei Köln

POL-K: 190802-1-K Radfahrer nach Falschfahrt in Lebensgefahr - Sechs weitere verletzte Fahrradfahrer nach Verkehrsunfällen

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (2. August) hat ein SUV (Fahrer: 83) einen entgegenkommenden Fahrradfahrer (33) in Köln-Longerich erfasst. Vorbehaltlich der Ergebnisse der noch andauernden Unfallaufnahme soll der 33-Jährige gegen 8.45 Uhr als "Falschfahrer" auf der Mercatorstraße in Richtung Militärring unterwegs gewesen sein. Die Mercatorstraße hat zwei baulich getrennte Fahrspuren je Fahrtrichtung. Der Unfall ereignete sich auf der vom SUV genutzten Fahrspur. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Radfahrer in eine Klinik.

Seit Donnerstagmorgen (1. August) sind sechs Fahrradfahrer (w74, m59, w53, w47, w49, w21) bei Verkehrsunfällen und Stürzen in Köln und Leverkusen verletzt worden. Eine der Radfahrerinnen (74) erlitt so schwere Verletzungen, dass sie in einem Krankenhaus stationär behandelt werden muss.

Die 74-Jährige soll gegen 17.30 Uhr gerade von der Merkenicher Hauptstraße in die Daverkusenstraße abgebogen sein, als sie sich mit ihrem Schuh im Pedal verfing und beim Sturz schwere Verletzungen am Bein zuzog.

Die weiteren Unfallsituationen: - Zwei Autos erfassen vorfahrtsberechtigte Radfahrer, - ein freilaufender Hund rennt in das Vorderrad einer Radfahrerin, - ein Pkw fährt rückwärts gegen das Hinterrad einer Radfahrerin, - ein Pkw erfasst eine Radfahrerin beim Abbiegen. (as)

