POL-K: 190801-2-K Polizei sucht Einbrecher auf Damenrad - Fahndungsbilder

Die Polizei Köln fahndet mit Bildern der Überwachungskamera des Pflegeheims im Stadtteil Mülheim nach einem Einbrecher. Der etwa 30-40 Jahre alte Mann soll an Christi Himmelfahrt (30. Mai) zwischen 22.30 Uhr und 22.45 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster genutzt haben, um von der Tiefentalstraße in die Wohnung eines Bewohners einzusteigen. Nach der Tat, bei der er einen Fernseher erbeutete, fuhr er mit einem Damenrad davon. Der dunkelhaarige Einbrecher war mit einem schwarz-grauen Pullover, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. An seinem Damenrad war ein schwarzer Korb am Lenker befestigt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 72 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

