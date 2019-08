Polizei Köln

POL-K: 190801-1-K Illegales Alleinrennen vor den Augen der Polizei - Führerschein sichergestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwochabend (31. Juli) ein illegales Rennen in der Altstadt-Nord beendet und den Führerschein des Fahrers (41) beschlagnahmt. Nach einem positiven Drogentest ordneten die Polizisten zudem eine Blutprobe an.

Gegen 23.30 Uhr fiel der schwarze Golf einer Polizistin auf der Tunisstraße in Fahrtrichtung Südstadt durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf. Bei der Fahrt durch die Innenstadt raste der Kölner trotz wartender Passanten mindestens über drei Fußgängerüberwege. Auf dem Höninger Weg beendete eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung das Rennen. (no)

