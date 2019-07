Polizei Köln

POL-K: 190729-7-K/BAB Alkoholisierter Wiederholungstäter auf Felge gefahren - Festnahme

Köln (ots)

Die Autobahnpolizei Köln hat in der Nacht auf Sonntag (28. Juli) einen Autofahrer (60) festgenommen, der mit über 1,5 Promille, ohne Führerschein sowie beschädigten Vorderreifen auf der Autobahn 553 unterwegs war. Der 60-Jährige befand sich aufgrund von vergangenen Verkehrsdelikten bereits im offenen Strafvollzug.

Die Beamten der Polizei Brühl und der Autobahnpolizei Köln hielten den auf der vorderen linken Felge fahrenden Volkswagenfahrer gegen 2 Uhr vor der Anschlussstelle Brühl-Nord an. In Absprache mit der zuständigen Justizvollzuganstalt übergaben die Polizisten den 60-Jährigen in deren Obhut.

Neben der Festnahme muss sich der Brühler erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ein Arzt entnahm ihm auf Anordnung eine Blutprobe. (ph)

