Polizei Köln

POL-K: 190726-2-K Betrunkener Autofahrer schiebt vier Autos ineinander

Köln (ots)

Mit fast drei Promille hat ein Mercedes-Fahrer (23) in der Nacht auf Freitag (26. Juli) auf der Weinsbergstraße in Köln-Ehrenfeld vier Autos ineinandergeschoben.

Auf seinem Weg in Richtung Innere Kanalstraße fuhr er gegen 2 Uhr kurz hinter der Einmündung zur Mechternstraße ungebremst auf das Heck eines Renault Clio auf und löste so die Kettenreaktion aus. Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Leichtverletzten sicher. (ph)

