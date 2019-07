Polizei Köln

POL-K: 190724-3-K Sexualstraftäter in Gewahrsam - Kripo Köln sucht Geschädigte

Köln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23.-24. Juli) haben Streifenbeamte der Polizei Köln am Rheinufer in der Altstadt einen aggressiv auftretenden Kölnbesucher (19) in Gewahrsam genommen. Mehrfach hatte der 19-Jährige zuvor laut Zeugenangaben Frauen sexuell belästigt. Gegenüber den einschreitenden Polizisten leistete der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Deutsche erheblichen Widerstand.

Kurz vor Mitternacht hatte ein Passant (34) den jungen Württemberger zusammen mit zwei Begleitern erstmals im Bereich der Domtreppe an der Trankgasse bemerkt. Das Trio, so der Zeuge, habe eine "etwa 18-jährige, blonde Frau" zunächst verbal belästigt und dann versucht, sie teilweise zu entkleiden. Zwischen ihm und der Tätergruppe, so der 34-Jährige weiter, habe sich ein Schlagabtausch entwickelt, währenddessen sich die Geschädigte entfernt habe. Kurz darauf kam es am nahen Rheinufer im Bereich Weltjugendtagsweg zu weiteren Übergriffen seitens des 19-Jährigen: Vollkommen unmotiviert traktierte er dort einen Kölner (24) mit Fausthieben und fügte ihm Verletzungen zu. Anschließend versuchte der Angreifer, eine schlichtend eingreifende Frau (31) unsittlich zu berühren. Deren Begleiter (40) gelang es, den Aggressor bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten zu fixieren.

Mit vereinten Kräften musste der sich mit Schlägen, Tritten und Bissen gegen den Zugriff wehrende Mann an Armen und Beinen fixiert werden. Ein Notarzt entnahm ihm im Polizeigewahrsam eine Blutprobe. In Strafverfahren wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich der 19-Jährige nun verantworten.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 bittet insbesondere die junge, von dem Trio belästigte und unbekannt gebliebene Frau, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg)

