POL-K: 190724-2-K Seniorin stirbt im Krankenhaus - Polizei prüft Zusammenhang mit einem Sturz/ Zeugensuche

Die Polizei Köln hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod einer 80 Jahre alten Kölnerin aufgenommen. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach die Seniorin am 16. Juli beim Verlassen einer Stadtbahn der Linie 16 an der Haltestelle Rodenkirchen Bahnhof gestürzt sein soll. Nach Aussage von Angehörigen soll die Seniorin nach dem Sturz mit einem Taxi nach Hause gefahren sein. Wegen starker Schmerzen kam sie am Montag (22. Juli) in ein Kölner Krankenhaus, wo sie in den frühen Morgenstunden des 23. Juli starb.

Die Polizei erfuhr aus dem Krankenhaus von dem Unfallgeschehen und bittet die bislang unbekannten Ersthelfer, die sich am Bahnsteig um die Frau gekümmert haben sollen, sich mit dem Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (jk)

