Polizei Köln

POL-K: 190724-1-K Bei Schlägerei mit Messer zugestochen - Tatverdächtiger festgenommen - Nachtrag

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 19. Juli 2019

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Auseinandersetzung zwischen etwa einem Dutzend Männern in Köln-Mülheim am vergangenen Donnerstag (18. Juli), hat die Polizei Köln am Dienstagabend (23. Juli) einen flüchtigen Tatverdächtigen (34) festgenommen. Der Festgenommene steht im Verdacht im Verlauf der Streitigkeiten einen 41-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten Kriminalbeamte des Kommissariats 11 den 34-jährigen Polizeibekannten, woraufhin das Amtsgericht Köln auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erließ. (as)

