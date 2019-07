Polizei Köln

POL-K: 190723-6-K Hinter der Tunnel-Ausfahrt anhaltende Pkw übersehen...

Köln (ots)

...hat am Montagabend (22. Juli) ein Kradfahrer (55) auf der Straße Am Leystapel in der Kölner Altstadt-Nord. Bei dem folgenden Sturz mit seiner Triumph zog sich der 55-Jährige schwere Verletzungen zu.

Gegen 19 Uhr hatte er den Rheinufertunnel in südlicher Richtung auf dem mittleren von drei Fahrstreifen befahren. Eigenen Angaben zufolge bemerkte der Kölner erst im Bereich der Tunnel-Ausfahrt, dass die vor ihm befindlichen Autos, vermutlich bedingt durch eine rote Ampel, stark abbremsten. Um eine Kollision zu vermeiden, habe er während seines eigenen Bremsvorgangs eine Lenkkorrektur nach links vorgenommen. Hierbei sei er mit dem Bordstein kollidiert, habe die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Bevor sie zum endgültigen Stillstand kam, prallte die Triumph noch gegen den Mercedes eines 54-Jährigen. Während dieser und seine Mitfahrer unverletzt blieben, musste der Kradfahrer im Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Dort verbleibt er stationär. (cg)

