Polizei Köln

POL-K: 190723-5-K Drei Dealer mit 55 "Bubbles" festgenommen

Köln (ots)

Zivilfahnder haben am Montagnachmittag (22. Juli) drei mutmaßliche Drogendealer (19, 21, 32) am Neumarkt in der Innenstadt festgenommen und 55 "Bubbles" Kokain sichergestellt.

Die Polizisten beobachteten gegen 17.45 Uhr, wie einer der Tatverdächtigen die in Klarsichtfolie eingewickelten Drogen in der Zwischenebene der Stadtbahnhaltestelle Neumarkt an die beiden Mittäter weitergab. Diese bedienten damit Kunden auf der Platzfläche, in Nebenstraßen und in der unterirdischen Haltestelle.

Die Fahnder stellten 350 Euro Bargeld sowie die in einem Depot versteckten Drogen sicher. Es ist noch zu klären, ob die als Touristen eingereisten Tatverdächtigen sich illegal in Deutschland aufhalten. Sie sollen heute wegen Drogenhandels einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph)

