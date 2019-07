Polizei Köln

POL-K: 190723-3-K Fahrraddieb festgenommen

Köln (ots)

Den richtigen Riecher für Fahrraddiebe haben in der Nacht auf Dienstag (23. Juli) Beamte der Polizeiwache Porz bewiesen. Bei der Kontrolle eines Mannes (45) der gegen 4.30 Uhr zwei hochwertige Rennräder über die Deutz-Kalker-Straße schob, stellte sich heraus, dass der Wohnungslose per Haftbefehl gesucht wurde. In seinem Rucksack transportierte er diverse Werkzeuge und Fahrradschlösser.

Bei Einlieferung im Präsidium fanden die Polizisten in der Kleidung des polizeibekannten Mannes geringe Mengen Amphetamin. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell