Polizei Köln

POL-K: 190723-1-K Lebensgefährliche Kopfverletzungen - Radfahrer stürzt mit über 2 Promille - zwei weitere Alleinunfälle mit schweren Folgen

Köln (ots)

In der Nacht zu Dienstag (23. Juli) hat sich ein stark alkoholisierter Radfahrer (32) bei einem Alleinunfall in Köln-Müngersdorf lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen. Ein Fußgänger fand den Bewusstlosen gegen 1 Uhr neben seinem Fahrrad in einem Gebüsch auf dem Egelspfad und alarmierte Rettungskräfte. Spezialisten der Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei sicherten die Spuren am Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge war der 32-Jährige in Richtung Vogelsanger Weg unterwegs. Erste Untersuchungen ergaben einen Blutalkoholwert von mehr als zwei Promille.

Ebenfalls schwere Verletzungen zogen sich zwei weitere Fahrradfahrer (67w, 45m) am Montagmorgen (22. Juli) bei Alleinunfällen in den Stadtteilen Lindenthal und Porz-Grengel zu.

Gegen 9.30 Uhr war die 67-Jährige auf der Zufahrtsstraße zum Universitätsgelände auf der Gyrhofstraße gestürzt.

Etwa zwei Stunden später verunfallte der 45-Jährige mit seinem Fahrrad in einer Baustelle auf dem Grengeler Mauspfad. Er soll eine Absperrung auf dem dortigen kombinierten Geh-/Radweg umfahren haben. (as)

