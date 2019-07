Polizei Köln

POL-K: 190722-5-K Fahrraddieb auf frischer Tat gefasst - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben am Sonntagabend (21. Juli) einen Fahrraddieb (29) in der Kölner Innenstadt vorläufig festgenommen. An gleich zwei Fahrrädern hatte sich der 29-Jährige zu schaffen gemacht.

Gegen 20.15 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen den Fahrraddieb auf der Zülpicher Straße. Sie hatten beobachtet wie der Verdächtige mit einem Bolzenschneider zwei Fahrradschlösser geknackt und anschließend das blaue und das silberne Fahrrad in Richtung der Bahnhaltestelle "Zülpicher Platz" geschoben hatte. Bei der Durchsuchung fanden Polizisten weiteres Diebesgut in den Taschen des polizeibekannten Fahrradknackers. Er wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt. (jk)

