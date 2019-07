Polizei Köln

POL-K: 190722-4-K Einbrecherinnen-Trio an Heilig Abend aktiv - Fahndungsfotos

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Ausgerechnet an Heilig Abend 2018 sind drei derzeit gesuchte Einbrecherinnen in Köln-Marienburg "auf Tour" gewesen. Eine private Überwachungskamera machte an jenem Montagabend (24. Dezember) Aufnahmen von den ungebetenen Besucherinnen. Hiermit sucht die Kripo Köln nun Zeugen auf der Grundlage eines Gerichtsbeschlusses.

Gegen 19.20 Uhr waren die unbekannten jungen Frauen auf das Gelände des Wohnhauses an der Lindenallee vorgedrungen. Nachdem sie ein Fenster gewaltsam aufgebrochen hatten, stahlen sie aus der Wohnung Bargeld und Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 72 hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls gegen das Trio aufgenommen und fragt: Wer kennt die abgebildeten Verdächtigen? Wer kann Angaben zu deren Identität und Aufenthaltsort machen? Um Hinweise wird gebeten an Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell