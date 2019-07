Polizei Köln

POL-K: 190722-2-K/LEV 84-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto - lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Montagmittag (22. Juli) hat sich eine 84-Jährige mit ihrem grauen Nissan aus bislang unbekannter Ursache im Leverkusener Stadtteil Steinbüchel überschlagen. Rettungskräfte fuhren die lebensgefährlich verletzte Seniorin in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Unfallspuren. Der Bohofsweg ist zurzeit in beide Richtungen gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Nissan-Fahrerin gegen 11.30 Uhr von der Wilmersdorfer Straße nach rechts in den Bohofsweg abgebogen sein. Hier stieß sie aus unbekannten Gründen mit zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Autos (schwarzer VW Golf, grauer Opel Agila) zusammen, überschlug sich und landete wieder auf den Rädern. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell