POL-K: 190722-1-K/BAB Schwerer Verkehrsunfall mit Wohnwagengespann auf der BAB 1 - fünf Verletzte

Am Sonntagmorgen (21. Juli) hat sich ein Wohnanhänger auf der Bundesautobahn 1 in Höhe Autobahnkreuz Bliesheim aus bislang ungeklärter Ursache aufgeschaukelt und ist von seinem Renault-Zugfahrzeug abgerissen. Während der Caravan auf dem Seitenstreifen ausrollte, schleuderte der weiße Renault über die Fahrbahn und schlug in die Schutzplanke ein. Hierbei verletzten sich die 55-jährige Beifahrerin und ein im Fond sitzender 15-Jähriger im Renault schwer. Der Fahrer (53), sowie die weiteren weiblichen Mitfahrerinnen (19, 21) erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte fuhren die Unfallopfer in Krankenhäuser.

Gegen 9 Uhr fuhr der 53-Jährige mit seinem Gespann in Richtung Saarbrücken, als sein Auto plötzlich ins "Schlingern" geriet. Bei der Unfallaufnahme sagte der Renault-Fahrer gegenüber den Polizeibeamten: "Es ging alles so schnell, ich konnte das Auto nicht mehr unter Kontrolle bekommen." Ob ein Reifenplatzer am Wagen möglicherweise zum Unfall geführt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kölner Verkehrskommissariats. (js)

