Polizei Köln

POL-K: 190718-3-K Unfallwagen verlassen aufgefunden - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen (16. Juli) im Stadtteil Heimersdorf fahndet die Polizei Köln nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines VW Polo und weiteren möglichen Fahrzeuginsassen. Polizisten hatten das stark beschädigte Auto im Einmündungsbereich der Nettesheimer Straße zum Chorweiler Zubringer verlassen vorgefunden.

Nach ersten Ermittlungen war der VW gegen 4.50 Uhr mit dem dortigen Brückenpfeiler kollidiert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten am und im Auto Blutspuren sicher. Die Unfallermittler gehen daher davon aus, dass sich zumindest ein Fahrzeuginsasse bei dem Verkehrsunfall verletzt hat.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer des Polo machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (he)

