POL-K: 190717-3-K Verkehrsunfälle und Stürze: 13 Radfahrer verletzt - Vier davon schwer

Seit Dienstagmittag (16. Juli) sind insgesamt 13 Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen und Stürzen im Kölner Stadtgebiet verletzt worden. Vier der Velofahrer (28m, 48m, 61m, 60w) erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in Krankenhäusern stationär behandelt werden müssen. Ein Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle auf der Inneren Kanalstraße im Stadtteil Neustadt-Nord und ließ einen anderen Radfahrer (48) schwer verletzt zurück. Die Polizei Köln sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Überwiegend und fortwährend verunfallen Fahrradfahrer bei:

- Zusammenstößen mit abbiegenden Kraftfahrzeugen, - bei "Geisterfahrten" auf Rad- und Gehwegen - bei Kollisionen mit ein-/ausfahrenden Fahrzeugführern - bei Stürzen ohne Fremdeinwirkung.

Nach ersten Ermittlungen ereigneten sich die vier schweren Verkehrsunfälle wie folgt:

Köln-Ossendorf, Dienstag (16. Juli), 13 Uhr Ein 77-jähriger Autofahrer erfasste auf der Von-Hünefeld-Straße einen neben ihm fahrenden Radfahrer (28), als er nach rechts in eine Einfahrt abbog.

Köln-Neustadt-Nord, Dienstag (16. Juli), 13 Uhr - Unfallflucht - Zeugensuche Ein Radfahrer (48) überholte zwei auf dem Radweg der Inneren Kanalstraße nebeneinander fahrende Radfahrer. Plötzlich scherte einer der beiden ebenfalls aus und stieß mit dem 48-Jährigen zusammen. Der Mann stürzte gegen einen Baum. Der vermeintliche Unfallverursacher ließ den Verletzten zurück und fuhr weiter. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann dunkel-blonde, mittellange Haare haben außerdem recht groß und schlank sein. Er soll eine verwaschene Jeans und ein schwarzes Sweatshirt getragen haben.

Köln-Mülheim, Dienstag (16. Juli), 16.40 Uhr Ohne Fremdeinwirkung stürzte ein 61-Fahrradfahrer, als er auf dem Radweg der Mülheimer Brücke in Fahrtrichtung Niehl fuhr.

Köln-Riehl, Mittwoch (17. Juli), 7.50 Uhr Schwere Kopfverletzungen zog sich eine Radfahrerin (60) auf der Amsterdamer Straße zu, als sie beim Wechsel vom Fahrrad- auf den Gehweg stürzte. (as)

