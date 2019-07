Polizei Köln

POL-K: 190716-5-K Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Kleinlaster verletzt - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Am Montagvormittag (15. Juli) ist eine Fahrradfahrerin (57) im Stadtteil Lindenthal durch den Zusammenstoß mit einem Kleinlaster verletzt worden. Ohne sich um die Kölnerin zu kümmern, fuhr der Fahrer des Transporters nach Angaben der Geschädigten weg. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Nach eigenen Angaben war die 57-Jährige auf ihrem Rad gegen 10.10 Uhr auf der Herbert-Lewin-Straßen in Richtung der Clarenbachstraße unterwegs. Dort soll ihr ein Transporter die Weiterfahrt versperrt haben. Nachdem der Fahrer den Weg frei gemacht habe, sei die Kölnerin in Richtung der Aachener Straße losgefahren. Bei ihrer Anzeigenerstattung gab die Verletzte an, dass der Fahrer des Kleinlasters dann zurückgesetzt habe und es dadurch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen sei.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (he)

