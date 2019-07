Polizei Köln

POL-K: 190716-3-K Rollerfahrer tödlich verletzt

Köln (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Dienstagvormittag (16. Juli) nach der Kollision mit einem Linienbus und einem Auto an der Unfallstelle in Köln-Raderthal seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Straße "Im Wasserwerkswäldchen" bleibt zwecks Unfallaufnahme voraussichtlich noch für mehrere Stunden gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 11.30 Uhr an einer Haltestelle einem stehenden Linienbus auf, stürzte daraufhin in den Gegenverkehr und wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spurenlage. (ph)

