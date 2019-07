Polizei Köln

POL-K: 190716-2-K DHL-Transporter in Köln-Zollstock entwendet

Köln (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (13. Juli bis 15. Juli) den DHL-Transporter eines Kölners (25) von der Trittheimer Straße in Köln-Zollstock gestohlen. Der junge Mann hatte das gelbe Postauto mit dem Kennzeichen K-HA 7296 nach eigenen Angaben am Freitagnachmittag (13.Juli) gegen 14 Uhr am Straßenrand geparkt und am Montagmorgen (15. Juli) 6 Uhr den Diebstahl seines Zustellfahrzeuges bemerkt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariates 74 fragen: Wer hat den auffälligen gelben Transporter mit dem Kennzeichen K-HA 7296 gesehen und wer kann Angaben zur Tat oder den Dieben machen. Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

