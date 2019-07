Polizei Köln

POL-K: 190716-1-K Taschendieb dank aufmerksamer Zeugen festgenommen

Köln (ots)

Dank schneller und guter Reaktion mehrerer Zeugen haben Polizeibeamte am Montagabend (15. Juli) einen Taschendieb (41) in Köln-Mülheim festgenommen. Eine Zeugin hatte gegen 18.30 Uhr beobachtet wie der 41-Jährige in einem Supermarkt am Wiener Platz das Portemonnaie einer Kundin (52) gestohlen hatte und die 52-Jährige darauf aufmerksam gemacht.

Mithilfe eines Sicherheitsmitarbeiters (43) stellte die Bestohlene den Dieb nach kurzer Verfolgung in einer nahegelegenen Drogerie und übergab ihn wenig später den alarmierten Polizisten. Der 41-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Geldbörse gaben die Beamten der Kölnerin noch vor Ort wieder zurück. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell