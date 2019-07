Polizei Köln

POL-K: 190715-3-K Geldautomat in Köln-Brück gesprengt - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (15. Juli) einen Geldautomaten der Volksbank Köln Bonn in der Olpener Straße im Stadtteil Brück gesprengt. Sie erbeuteten Bargeld und verursachten erheblichen Sachschaden an dem Bankautomaten. Die Polizei Köln sucht Zeugen, die Angaben zur Tat sowie den Tätern machen können. Nach ersten Hinweisen sollen die drei bis vier männlichen, dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskierten Täter mit einem hochmotorisieren Auto in Richtung Autobahn geflüchtet sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 fragen: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder hat möglicherweise ein hochmotorisiertes Auto vom Tatort in Richtung Autobahn flüchten sehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen.

Mehrere Anwohner berichteten den alarmierten Polizisten, sie seien um 4.30 Uhr durch einen lauten Knall auf der Straße geweckt worden. Aus den Fenstern ihrer Wohnungen hätten sie dann beobachtet, wie die Unbekannten, "Hände voller Geldscheine" und augenscheinlich Gasflaschen aus dem Bankvorraum in ihr Fluchtfahrzeug luden und anschließend mit Vollgas verschwanden. (js)

