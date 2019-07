Polizei Köln

POL-K: 190714-2-K Polizist bekommt Buchsbaumblätter zum Kauf angeboten

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (11. Juli) hat ein Jugendlicher (16) auf dem Ebertplatz einem Polizisten in Freizeit eine Kunststofftüte mit vermeintlichem Cannabis zum Kauf angeboten. Offenbar hatte der "Verkäufer" nicht damit gerechnet, dass es sich bei dem mutmaßlichen Abnehmer um einen Polizeibeamten handelte. Bei seiner Kontrolle gegen 19.30 Uhr durch eine Streife gab der 16-Jährige an, "Ich habe die Blätter vom Boden aufgesammelt und wollte sie als Cannabis verkaufen". Da auch der Handel mit Betäubungsmittel-Attrappen strafbar ist, stellten die Uniformierten das Tütchen samt der Buchsbaumblätter sicher. Der 16-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (mw)

