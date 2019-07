POL-K: 190712-5-K Gefährliche Körperverletzung in der Trankgassenwerft - Fahndungsfotos

Polizei Köln

Nachtrag zur Pressemeldung "190711-5-K Gefährliche Körperverletzung in der Trankgassenwerft" von Donnerstag, 11. Juli 2019.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4321264

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach zwei Männern, die im Verdacht stehen in der Nacht zum Donnerstag (11. Juli) an einer Auseinandersetzung mit insgesamt sechs Personen in der Kölner Innenstadt beteiligt gewesen zu sein. Ein 30 Jahre alter Frechener erlitt dabei mehrere Stichverletzungen, ist inzwischen aber außer Lebensgefahr.

Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 51 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

