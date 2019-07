Polizei Köln

POL-K: 190712-4-K Fußgängerin läuft in Pkw - Lebensgefahr/ Nachtrag

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 von Sonntag (7. Juli)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4317147

Die 86-jährige Fußgängerin, die am vergangenen Samstag in Köln-Raderberg unerwartet zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße trat und mit einem Audi zusammenstieß, ist in Folge ihrer erlittenen Kopfverletzungen am heutigen Morgen im Krankenhaus gestorben. (rs)

