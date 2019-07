Polizei Köln

POL-K: 190711-6-K Fahndung nach Räubern aus dem Kölner Hauptbahnhof - Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen Ziffer 7 vom 9. Juli und Ziffer 5 vom 8. Juli

Die Polizei Köln hat zwei Männer (18) festgenommen, die im Verdacht stehen, am 7. Juni einen Touristen am Kölner Hauptbahnhof überfallen zu haben. Bei dem Überfall erlitt das Opfer schwere Verletzungen. Aufgrund der seit dem 8. Juli bestehenden Öffentlichkeitsfahndung gingen zahlreiche Hinweise auf die beiden 18-Jährigen und deren Identität ein. Den ersten nahmen die Ermittler gestern (10. Juli) an seiner Schule fest. Sein Komplize stellte sich heute auf einer Polizeiwache. Nach ihren Vernehmungen, in denen sie die Tat einräumten und den erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die beiden Tatverdächtigen aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 dauern an. (cr/mw)

