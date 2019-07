Polizei Köln

POL-K: 190711-3-GL/K Pressemitteilung der Polizei Mönchengladbach: Vermisstenfall - Gesucht wird die 15-jährige Ghalia K.

Köln (ots)

Die 15-jährige Ghalia K. verließ am 06.05.2019 ihre Wohngruppe in Mönchengladbach und kehrte zum wiederholten Male nicht mehr zurück. Sie hält sich erfahrungsgemäß gerne im Drogen-, Prostitutions- und Obdachlosenmilieu auf. Ortungen ergaben, dass sie sich zunächst in Köln/Seeberg aufhielt. Nach letzten Erkenntnissen könnte sie sich in Wuppertal, und dort im Bereich der Waisenstraße aufhalten. Über Facebook teilte sie mit, dass sie nun mit einem jungen Mann in Wuppertal zusammenleben würde. Dieser ist laut einem Foto ca. Anfang 20 Jahre alt, hat blaue Augen und mittelblonde, oben längere lockige und an den Seiten kurz rasierte Haare. Die Vermisste selbst ist schlank und etwa 1,60 Meter groß. Sie hat schulterlange braune Haare und ist vorwiegend völlig schwarz gekleidet. Auf ein Foto der Vermissten kann über den folgenden Link zugegriffen werden:

https://lmy.de/PBteM

Die Polizei fragt, wer Angaben zum Aufenthaltsort von Ghalia machen kann? Hinweise bitte ausschließlich an die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290.(jl)

