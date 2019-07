Polizei Köln

POL-K: 190711-2-K Foto-Fahndung nach bärtigem Kiosk-Einbrecher

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Die Kripo Köln fahndet auf der Grundlage eines Amtsgerichts-Beschlusses mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Kiosk-Einbrecher. Bereits Mitte Dezember 2018 war der zur Tatzeit Bärtige in ein Büdchen am Gottesweg in Zollstock eingedrungen.

Am seinerzeitigen Samstagmorgen (15.12.2018) hatte der Inhaber (29) die Polizei alarmiert, nachdem er den Einbruch bemerkte. Gegen 1.50 Uhr hatte der Täter Bargeld und Zigaretten in dem Verkaufsraum erbeutet und war dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Noch unklar ist, wie der Einbrecher in das Objekt gelangt war.

Das wegen schweren Diebstahls ermittelnde Kriminalkommissariat 71 fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Verdächtigen machen? Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell