Polizei Köln

POL-K: 190709-3-K Unfallverursacher flüchtet mit rotem Wäschekorb - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Unbekannten, der am Sonntag (1. Juli) gegen 14.45 Uhr in Köln-Wahnheide einen Auffahrunfall mit einer Schwerverletzten (53) verursacht haben und dann zu Fuß geflohen sein soll. Nach ersten Ermittlungen war der Gesuchte mit einem außer Betrieb gesetzten Ford und gestohlenen Kennzeichen auf der Heidestraße unterwegs. An einer "roten" Ampel fuhr er auf einen blauen BMW (Fahrer 49) auf. Dessen 53-jährige Beifahrerin erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Rettungskräfte fuhren sie in ein Krankenhaus.

Nach dem Unfall soll der von Zeugen als zwischen 20 und 30 Jahre alt beschriebene,1,70 Meter große, dunkelblonde Unfallverursacher ausgestiegen und mit einem roten Wäschekorb über die Scheuermühlenstraße in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Zur Tatzeit soll der Unbekannte eine Shorts und ein blau-Kariertes Hemd getragen haben.

Die Ermittler fragen:

Wer hat den beschriebenen Mann gegen 15 Uhr in der Nähe der Heidestraße oder der Scheuermühlenstraße beobachtet?

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 telefonisch unter der Rufnummer 0221 2290 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell