Polizei Köln

POL-K: 190708-7-K/BAB Verfolgungsfahrt über A1 und A 57- Festnahme

Köln (ots)

Am Sonntagnachmittag (7. Juli) hat die Polizei Köln einen mit Haftbefehl gesuchten 26-Jährigen nach riskanten Fahr- und Überholmanövern auf der A1 und der A57 kurz hinter der Anschlussstelle Chorweiler gestoppt und festgenommen. Der junge Mann leistete Widerstand. Wie sich herausstellte, war er ohne Führerschein in einem mutmaßlich gestohlenen Volvo unterwegs, an dem entsiegelte Kennzeichenschilder angebracht waren. In dem Auto fanden Polizisten zu allem Überfluss auch noch Ekstasy.

Der 26-Jährige war gegen 15.40 Uhr auf der A1 zwischen Lövenich und Bocklemünd mit dem roten Volvo rechts über den Seitenstreifen an dem Streifenwagen vorbeigezogen und hatte Versuche der Beamten, ihn zum Anhalten zu bewegen, ignoriert. (no)

